КАМАЗ - Енисей: 13 октября 2021 смотреть онлайн

КАМАЗ
Набережные Челны
-:-

КАМАЗ - Енисей: 13 октября 2021 смотреть онлайн

Енисей
Красноярск
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
13 окт. 2021, -:- МСК
13.10.2021, -:- МСК
среда
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Предварительный состав

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Енисей
мин
1
Опарин
Михаил Опарин
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
2
Кичин
Валерий Кичин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
5
Марков
Николай Марков
32
Глушков
Никита Глушков
7
Зотов
Александр Зотов
21
Иванов
Егор Иванов
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
12
Раздорских
Никита Раздорских
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
6
Рукас
Андрюс Рукас
-
25
Елеев
Максим Елеев
-
10
Комков
Михаил Комков
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
-
91
Карпук
Илья Карпук
-
Главный тренер
Александр Алферов

Прошлые матчи

21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 13:00
Енисей
2 : 0
КАМАЗ
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 13:00
Енисей
2
КАМАЗ
0
27.07.2015 27 июля 2015 пн 17:00
КАМАЗ
0 : 1
Енисей
27.07.2015 27 июля 2015 пн 17:00
КАМАЗ
0
Енисей
1
08.05.2012 08 мая 2012 вт 17:00
КАМАЗ
2 : 1
Енисей
08.05.2012 08 мая 2012 вт 17:00
КАМАЗ
2
Енисей
1
01.09.2011 01 сент. 2011 чт 17:00
КАМАЗ
2 : 0
Енисей
01.09.2011 01 сент. 2011 чт 17:00
КАМАЗ
2
Енисей
0
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 14:00
Енисей
1 : 1
КАМАЗ
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 14:00
Енисей
1
КАМАЗ
1