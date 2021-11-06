КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный: 06 ноября 2021 смотреть онлайн

КАМАЗ
Набережные Челны
-:-

КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный: 06 ноября 2021 смотреть онлайн

Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
6 нояб. 2021, -:- МСК
6.11.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Олимп-Долгопрудный
мин
-
A. Gorbanets
A. Gorbanets
Главный тренер
Андрей Мещанинов