Матч завершен
ГФА 74
Румилли
0:0
( 4 : 2)
Матч завершен
При-ле-Мезьер
При-ле-Мезьер
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
21 февр. 2021, 15:30 МСК
21.02.2021, 15:30 МСК
воскресенье
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