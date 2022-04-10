Енисей - Акрон: 10 апреля 2022 смотреть онлайн

Енисей
Красноярск
-:-

Енисей - Акрон: 10 апреля 2022 смотреть онлайн

Акрон
Тольятти
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
10 апр. 2022, -:- МСК
10.04.2022, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

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Енисей
мин
1
Опарин
Михаил Опарин
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
2
Кичин
Валерий Кичин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
5
Марков
Николай Марков
32
Глушков
Никита Глушков
7
Зотов
Александр Зотов
21
Иванов
Егор Иванов
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
12
Раздорских
Никита Раздорских
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
6
Рукас
Андрюс Рукас
-
25
Елеев
Максим Елеев
-
10
Комков
Михаил Комков
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
-
91
Карпук
Илья Карпук
-
Главный тренер
Александр Алферов
Акрон
мин
10
Газданов
Артур Газданов
13
Садыков
Булат Садыков
1
Волков
Сергей Волков
3
Литвин
Дмитрий Литвин
50
Феррейра
Херман Феррейра
19
Гогричиани
Гоча Гогричиани
44
Чичерин
Никита Чичерин
18
Килин
Антон Килин
27
Чудин
Иван Чудин
77
Баланович
Сергей Баланович
90
Делькин
Артем Делькин
Запасные
70
Гойло
Никита Гойло
-
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
-
66
Жестоков
Максим Жестоков
-
5
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
8
Герюгов
Азнаур Герюгов
-
11
Квеквескири
Даур Квеквескири
-
33
Бидловский
Давид Бидловский
-
87
Потапов
Андрей Потапов
-
61
Босов
Александр Босов
-
22
Эмини
Сефер Эмини
-
9
Майрович
Максим Майрович
-
99
Нихаев
Всеволод Нихаев
-
Главный тренер
Владимир Жапалэу

Прошлые матчи

20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Енисей
0 : 1
Акрон
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Енисей
0
Акрон
1