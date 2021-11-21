Олимп-Долгопрудный - Енисей: 21 ноября 2021 смотреть онлайн

Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
-:-

Олимп-Долгопрудный - Енисей: 21 ноября 2021 смотреть онлайн

Енисей
Красноярск
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
21 нояб. 2021, -:- МСК
21.11.2021, -:- МСК
воскресенье
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Олимп-Долгопрудный
мин
-
A. Gorbanets
A. Gorbanets
Главный тренер
Андрей Мещанинов
Енисей
мин
1
Опарин
Михаил Опарин
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
2
Кичин
Валерий Кичин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
5
Марков
Николай Марков
32
Глушков
Никита Глушков
7
Зотов
Александр Зотов
21
Иванов
Егор Иванов
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
12
Раздорских
Никита Раздорских
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
6
Рукас
Андрюс Рукас
-
25
Елеев
Максим Елеев
-
10
Комков
Михаил Комков
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
-
91
Карпук
Илья Карпук
-
Главный тренер
Александр Алферов