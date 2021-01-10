Челтенхэм
Челтенхэм
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Мэнсфилд Таун
Мэнсфилд
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
10 янв. 2021, 16:30 МСК
10.01.2021, 16:30 МСК
воскресенье
Составы