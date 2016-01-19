Брэдфорд Сити - Бери: 19 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Брэдфорд Сити
Брэдфорд
0:0
( 2 : 4)
Первый матч 0:0

Брэдфорд Сити - Бери: 19 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Бери
Бери
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
19 янв. 2016, 22:45 МСК
19.01.2016, 22:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Брэдфорд Сити
мин
3
Мередит
Джеймс Мередит
90
2
Аурелиу
Жоау Аурелиу
90
Запасные
17
Фофана
Бубакар Фофана
-
Бери
мин
12
Сезар
Жулио Сезар
90
19
Элизеу
Элизеу
90
33
Жардел
Жардел
90
2
Лопес
Лисандро Лопес
90
34
Алмейда
Андре Алмейда
90
5
Фейса
Любомир Фейса
90
39
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
90
21
Пицци
Пицци
90
17
Жонас
Жонас
87
Запасные
28
Прото
Силвио Прото
-
14
Линделеф
Виктор Линделеф
-
7
Самарис
Андреас Самарис
-
30
Талиска
Талиска
3

События

Матч окончен 0:0
87'
Замена
Талиска
Жонас

Прошлые матчи

19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
Брэдфорд Сити
0(2) : 0(4)
Бери
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
Брэдфорд Сити
0(2)
Бери
0(4)
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 18:00
Бери
0 : 0
Брэдфорд Сити
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 18:00
Бери
0
Брэдфорд Сити
0

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