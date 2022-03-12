Велес - Текстильщик: 12 марта 2022 смотреть онлайн

Велес
Москва
-:-

Велес - Текстильщик: 12 марта 2022 смотреть онлайн

Текстильщик
Иваново
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
12 марта 2022, -:- МСК
12.03.2022, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Велес
мин
10
Кирсанов
Никита Кирсанов
98
Овчинников
Павел Овчинников
11
Галоян
Артур Галоян
24
Кахидзе
Александр Кахидзе
7
Фищенко
Руслан Фищенко
88
Майга
Мамаду Майга
77
Котов
Павел Котов
22
Родионов
Кирилл Родионов
5
Елисеев
Александр Елисеев
91
Федчук
Артем Федчук
19
Н'Диайе
Лассана Н'Диайе
Запасные
35
Косаревский
Петр Косаревский
-
42
Вакулич
Алексей Вакулич
-
33
Гаракоев
Сейт-Даут Гаракоев
-
20
Малания
Диего Малания
-
47
Джамалутдинов
Тамирлан Джамалутдинов
-
21
Баев
Алексей Баев
-
17
Боковой
Андрей Боковой
-
97
Йосипой
Мариус Йосипой
-
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Текстильщик
мин
7
Горюшкин
Алексей Горюшкин
90
Хрипков
Андрей Хрипков
76
Агеев
Александр Агеев
1
Смирнов
Алексей Смирнов
20
Альшанский
Валерий Альшанский
23
Макушкин
Алексей Макушкин
70
Машуков
Хачим Машуков
71
Бачинский
Максим Бачинский
95
Губочкин
Алексей Губочкин
57
Мнацаканян
Альберт Мнацаканян
17
Фомин
Денис Фомин
Запасные
16
Киселев
Максим Киселев
-
55
Морозов
Юрий Морозов
-
88
Обивалин
Сергей Обивалин
-
22
Маричев
Евгений Маричев
-
15
Семашкин
Дмитрий Семашкин
-
5
Сметанкин
Александр Сметанкин
-
97
Каменщиков
Дмитрий Каменщиков
-
Главный тренер
Сергей Павлов

Прошлые матчи

15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
Велес
2 : 1
Текстильщик
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
Велес
2
Текстильщик
1
01.08.2020 01 авг. 2020 сб 17:00
Текстильщик
0 : 0
Велес
01.08.2020 01 авг. 2020 сб 17:00
Текстильщик
0
Велес
0