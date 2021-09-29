Велес - КАМАЗ: 29 сентября 2021 смотреть онлайн

Велес
Москва
-:-

Велес - КАМАЗ: 29 сентября 2021 смотреть онлайн

КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
29 сент. 2021, -:- МСК
29.09.2021, -:- МСК
среда
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Предварительный состав

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Велес
мин
10
Кирсанов
Никита Кирсанов
98
Овчинников
Павел Овчинников
11
Галоян
Артур Галоян
24
Кахидзе
Александр Кахидзе
7
Фищенко
Руслан Фищенко
88
Майга
Мамаду Майга
77
Котов
Павел Котов
22
Родионов
Кирилл Родионов
5
Елисеев
Александр Елисеев
91
Федчук
Артем Федчук
19
Н'Диайе
Лассана Н'Диайе
Запасные
35
Косаревский
Петр Косаревский
-
42
Вакулич
Алексей Вакулич
-
33
Гаракоев
Сейт-Даут Гаракоев
-
20
Малания
Диего Малания
-
47
Джамалутдинов
Тамирлан Джамалутдинов
-
21
Баев
Алексей Баев
-
17
Боковой
Андрей Боковой
-
97
Йосипой
Мариус Йосипой
-
Главный тренер
Дмитрий Безняк