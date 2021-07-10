Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Игорь Дивеев
Лионель Месси
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Марио Фернандес
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Бельгия
Нидерланды
Италия
Португалия
Шотландия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
Ахмат
Челси
Манчестер Сити
Ювентус
Барселона
ЦСКА
Локомотив
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Дания
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
ФНЛ
Велес VS Енисей
Поделиться:
Велес - Енисей: 10 июля 2021 смотреть онлайн
Велес
Москва
-:-
Велес - Енисей: 10 июля 2021 смотреть онлайн
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 1 тур
ФНЛ,
1 тур
Россия
10 июля 2021, -:- МСК
10.07.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Велес
мин
10
Кирсанов
Никита Кирсанов
98
Овчинников
Павел Овчинников
11
Галоян
Артур Галоян
24
Кахидзе
Александр Кахидзе
7
Фищенко
Руслан Фищенко
88
Майга
Мамаду Майга
77
Котов
Павел Котов
22
Родионов
Кирилл Родионов
5
Елисеев
Александр Елисеев
91
Федчук
Артем Федчук
19
Н'Диайе
Лассана Н'Диайе
Запасные
35
Косаревский
Петр Косаревский
-
42
Вакулич
Алексей Вакулич
-
33
Гаракоев
Сейт-Даут Гаракоев
-
20
Малания
Диего Малания
-
47
Джамалутдинов
Тамирлан Джамалутдинов
-
21
Баев
Алексей Баев
-
17
Боковой
Андрей Боковой
-
97
Йосипой
Мариус Йосипой
-
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Енисей
мин
1
Опарин
Михаил Опарин
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
2
Кичин
Валерий Кичин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
5
Марков
Николай Марков
32
Глушков
Никита Глушков
7
Зотов
Александр Зотов
21
Иванов
Егор Иванов
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
12
Раздорских
Никита Раздорских
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
6
Рукас
Андрюс Рукас
-
25
Елеев
Максим Елеев
-
10
Комков
Михаил Комков
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
-
91
Карпук
Илья Карпук
-
Главный тренер
Александр Алферов
Прошлые матчи
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Велес
1 : 1
Енисей
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Велес
1
Енисей
1
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
15:00
Енисей
2 : 0
Велес
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
15:00
Енисей
2
Велес
0