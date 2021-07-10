Велес - Енисей: 10 июля 2021 смотреть онлайн

Велес
Москва
-:-

Велес - Енисей: 10 июля 2021 смотреть онлайн

Енисей
Красноярск
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
10 июля 2021, -:- МСК
10.07.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Велес
мин
10
Кирсанов
Никита Кирсанов
98
Овчинников
Павел Овчинников
11
Галоян
Артур Галоян
24
Кахидзе
Александр Кахидзе
7
Фищенко
Руслан Фищенко
88
Майга
Мамаду Майга
77
Котов
Павел Котов
22
Родионов
Кирилл Родионов
5
Елисеев
Александр Елисеев
91
Федчук
Артем Федчук
19
Н'Диайе
Лассана Н'Диайе
Запасные
35
Косаревский
Петр Косаревский
-
42
Вакулич
Алексей Вакулич
-
33
Гаракоев
Сейт-Даут Гаракоев
-
20
Малания
Диего Малания
-
47
Джамалутдинов
Тамирлан Джамалутдинов
-
21
Баев
Алексей Баев
-
17
Боковой
Андрей Боковой
-
97
Йосипой
Мариус Йосипой
-
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Енисей
мин
1
Опарин
Михаил Опарин
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
2
Кичин
Валерий Кичин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
5
Марков
Николай Марков
32
Глушков
Никита Глушков
7
Зотов
Александр Зотов
21
Иванов
Егор Иванов
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
12
Раздорских
Никита Раздорских
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
6
Рукас
Андрюс Рукас
-
25
Елеев
Максим Елеев
-
10
Комков
Михаил Комков
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
-
91
Карпук
Илья Карпук
-
Главный тренер
Александр Алферов

Прошлые матчи

03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Велес
1 : 1
Енисей
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Велес
1
Енисей
1
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 15:00
Енисей
2 : 0
Велес
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 15:00
Енисей
2
Велес
0