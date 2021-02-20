Матч завершен
Ред Стар
Сен-Уэн
39
2:1
Матч завершен
Кевийи
5
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
20 февр. 2021, 16:00 МСК
20.02.2021, 16:00 МСК
суббота
События
Составы
Ред Стар
мин
-
M. de Almeida
M. de Almeida
39'
39'
89
Кевийи
мин
-
S. Sissoko
S. Sissoko
5'
5'
89