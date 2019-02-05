Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Александр Головин
Александр Соболев
Неймар Да Силва
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Испания
Бельгия
Франция
Спартак
Ливерпуль
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Ювентус
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Кубок Англии
Ньюпорт Каунти VS Мидлсбро
Поделиться:
Ньюпорт Каунти - Мидлсбро: 05 февраля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Ньюпорт Каунти
Ньюпорт
2:0
Первый матч 1:1
Ньюпорт Каунти - Мидлсбро: 05 февраля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
Кубок Англии, 1/16 финала
Кубок Англии,
1/16 финала
Англия
5 февр. 2019, 22:45 МСК
5.02.2019, 22:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Запасные
30
Таунсенд
Ник Таунсенд
-
22
Крофтс
Эндрю Крофтс
-
Мидлсбро
мин
1
Константопулос
Димитриос Константопулос
90
3
Фрэнд
Джордж Фрэнд
90
4
Айяла
Даниэль Айяла
90
17
МакНэйр
Патрик МакНэйр
90
24
Флинт
Эден Флинт
90
20
Фрай
Даэл Фрай
90
8
Клэйтон
Адам Клэйтон
90
16
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
26
Уинг
Льюис Уинг
90
11
Хагилл
Джордан Хагилл
90
9
Ассомбалонга
Бритт Ассомбалонга
90
Запасные
31
Лонерган
Эндрю Лонерган
-
19
Даунинг
Стюарт Даунинг
-
29
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
-
37
Бешич
Мухамед Бешич
-
28
Таверньер
Маркус Таверньер
-
39
Жестеде
Руди Жестеде
-
18
Флетчер
Эшли Флетчер
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
22:45
Ньюпорт Каунти
2 : 0
Мидлсбро
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
22:45
Ньюпорт Каунти
2
Мидлсбро
0
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
Мидлсбро
1 : 1
Ньюпорт Каунти
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
Мидлсбро
1
Ньюпорт Каунти
1
Новости
«Как отпразднуем победу? Мы идем спать». Радость чемпионов мира по фигурному катанию
#Анастасия Мишина
24 минуты назад
Раздельный пьедестал на ЧМ по фигурке. Русские пары соблюдали дистанцию и слушали Чайковского
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
час назад
Чалов вышел в старте впервые за три месяца. Сразу забил за сборную и раздал голевые
1
#Федор Чалов
вчера, 22:57
1
«Лучше говорить, чем тонуть в страданиях». Бронзовый призер прошлого ЧМ по фигурке cейчас остался 25-м
#Винсент Чжоу
вчера, 20:39
Чем интересна Рика Кихира – главная соперница русских фигуристок. Катается сутками и чуть не перешла к Плющенко
#Рика Кихира
24 марта, 17:55
#
Новости матча
Россия – лидер по числу медалей у спортивных пар на ЧМ по фигурному катанию за последние десять лет
час назад
Тарасова и Морозов заняли четвертое место на ЧМ по фигурному катанию. До этого три турнира подряд у них были медали
2 часа назад
Бойкова и Козловский впервые стали медалистами ЧМ по фигурному катанию🥉. Это действующие чемпионы Европы
2 часа назад
Мишина и Галлямов взяли золото чемпионата мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар🥇
1
вчера, 23:55
1
Маслов получил травму в матче России и Исландии на Евро-2021
вчера, 22:20
Россия разгромила Исландию в первом матче на молодежном Евро
вчера, 21:50
Сын Эйдура Гудьонсена – автор гола в ворота России на молодежном Евро
вчера, 21:39
Чалов забил гол и сделал два ассиста за тайм игры с Исландией. В ЦСКА – 0 результативных действий за пять игр
вчера, 21:17
Травмы
Логинов выиграл первое золото в личных гонках для России. Путь – через провалы, травмы и смерть отца
#Александр Логинов
22 января, 20:00
«Филадельфия» сыграла в НБА составом из семи человек. Лидеры травмированы, у остальных – карантин
#НБА
10 января, 01:12
Кокорин погряз в тайнах и скандалах. Почти не играет и постоянно травмирован
#Александр Кокорин
19 декабря 2020, 20:59
#
Новости травм
В МХЛ после драки хоккеиста увезла скорая – у него черепно-мозговая травма. Его команда отказалась играть
22 января, 22:12
У «Индианы» перед игрой с «Клипперс» травмировано 8 игроков. Случаев коронавируса в клубе нет
18 января, 01:06
«Царь вернулся в команду», – «Монако» анонсировал появление Головина в заявке на матч после травмы
05 января, 22:53
Чинахов пропускает игру с Германией на МЧМ. Он травмировался в матче с Австрией
02 января, 19:35
Чинахов не вышел на матч против Швеции из-за травмы
31 декабря 2020, 05:42
«ПСЖ» проиграл третий матч в сезоне со счетом 0:1. Неймар получил травму
14 декабря 2020, 10:27
Гилерме заменили в первом тайме матча с «Крыльями» из-за повреждения
30 июня 2020, 19:09
«МЮ» и «Ливерпуль» сделали четыре вынужденные замены за тайм
24 февраля 2019, 17:54