Металлург - Нефтехимик: 13 ноября 2021 смотреть онлайн

Металлург
Липецк
-:-

Металлург - Нефтехимик: 13 ноября 2021 смотреть онлайн

Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
13 нояб. 2021, -:- МСК
13.11.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Нефтехимик
мин
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
94
Первушин
Федор Первушин
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
37
Юшин
Александр Юшин
4
Семенов
Андрей Семенов
44
Калугин
Никита Калугин
95
Петров
Илья Петров
97
Котик
Артем Котик
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
29
Денисов
Роман Денисов
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
-
88
Артемчук
Максим Артемчук
-
Главный тренер
Кирилл Новиков