Металлург - КАМАЗ: 21 ноября 2021 смотреть онлайн

Металлург
Липецк
-:-

Металлург - КАМАЗ: 21 ноября 2021 смотреть онлайн

КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
21 нояб. 2021, -:- МСК
21.11.2021, -:- МСК
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Прошлые матчи

26.07.2009 26 июля 2009 вс 17:00
КАМАЗ
1 : 1
Металлург
26.07.2009 26 июля 2009 вс 17:00
КАМАЗ
1
Металлург
1
28.03.2009 28 марта 2009 сб 15:00
Металлург
0 : 2
КАМАЗ
28.03.2009 28 марта 2009 сб 15:00
Металлург
0
КАМАЗ
2