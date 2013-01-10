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Кубок Испании
Сарагоса VS Леванте
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Сарагоса - Леванте: 09 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
2:0
Первый матч 1:0
Сарагоса - Леванте: 09 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Кубок Испании, 1/8 финала
Кубок Испании,
1/8 финала
Испания
9 янв. 2013, 23:30 МСК
9.01.2013, 23:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сарагоса
мин
20
Гриппо
Симоне Гриппо
23
Кагава
Синдзи Кагава
8
Перейра
Андре Перейра
Запасные
2
Вигарай
Карлос Вигарай
-
11
Пуадо
Хави Пуадо
-
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
15
Поштиго
Серхио Поштиго
3
Гарсия
Антонио Гарсия
18
Гонсалес
Бруно Гонсалес
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
24
Кампанья
Хосе Кампанья
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
10
Барди
Энис Барди
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
9
Марти
Рохер Марти
21
Майорал
Борха Майорал
Запасные
6
Дуарте
Оскар Дуарте
-
23
Коке
Коке
-
19
Клер
Карлос Клер
-
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
-
36
Мартинес
Пабло Мартинес
-
7
Леон
Серхио Леон
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
10.05.2013
10 мая 2013
пт
22:00
Леванте
0 : 0
Сарагоса
10.05.2013
10 мая 2013
пт
22:00
Леванте
0
Сарагоса
0
09.01.2013
09 янв. 2013
ср
23:30
Сарагоса
2 : 0
Леванте
09.01.2013
09 янв. 2013
ср
23:30
Сарагоса
2
Леванте
0
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
14:00
Сарагоса
0 : 1
Леванте
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
14:00
Сарагоса
0
Леванте
1
13.12.2012
13 дек. 2012
чт
22:00
Леванте
0 : 1
Сарагоса
13.12.2012
13 дек. 2012
чт
22:00
Леванте
0
Сарагоса
1
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:00
Сарагоса
1 : 0
Леванте
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:00
Сарагоса
1
Леванте
0
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
21:45
Леванте
0 : 0
Сарагоса
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
21:45
Леванте
0
Сарагоса
0
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
Леванте
1 : 2
Сарагоса
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
Леванте
1
Сарагоса
2
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
Сарагоса
1 : 0
Леванте
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
Сарагоса
1
Леванте
0
02.03.2008
02 марта 2008
вс
19:00
Леванте
2 : 1
Сарагоса
02.03.2008
02 марта 2008
вс
19:00
Леванте
2
Сарагоса
1
07.10.2007
07 окт. 2007
вс
18:00
Сарагоса
3 : 0
Леванте
07.10.2007
07 окт. 2007
вс
18:00
Сарагоса
3
Леванте
0
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