Сарагоса - Леванте: 09 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
2:0
Первый матч 1:0

Сарагоса - Леванте: 09 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Леванте
Валенсия
Кубок Испании, 1/8 финала

Кубок Испании,

1/8 финала

Испания
9 янв. 2013, 23:30 МСК
9.01.2013, 23:30 МСК
среда
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Предварительный состав

Сарагоса
мин
20
Гриппо
Симоне Гриппо
23
Кагава
Синдзи Кагава
8
Перейра
Андре Перейра
Запасные
2
Вигарай
Карлос Вигарай
-
11
Пуадо
Хави Пуадо
-
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
15
Поштиго
Серхио Поштиго
3
Гарсия
Антонио Гарсия
18
Гонсалес
Бруно Гонсалес
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
24
Кампанья
Хосе Кампанья
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
10
Барди
Энис Барди
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
9
Марти
Рохер Марти
21
Майорал
Борха Майорал
Запасные
6
Дуарте
Оскар Дуарте
-
23
Коке
Коке
-
19
Клер
Карлос Клер
-
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
-
36
Мартинес
Пабло Мартинес
-
7
Леон
Серхио Леон
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

10.05.2013 10 мая 2013 пт 22:00
Леванте
0 : 0
Сарагоса
10.05.2013 10 мая 2013 пт 22:00
Леванте
0
Сарагоса
0
09.01.2013 09 янв. 2013 ср 23:30
Сарагоса
2 : 0
Леванте
09.01.2013 09 янв. 2013 ср 23:30
Сарагоса
2
Леванте
0
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 14:00
Сарагоса
0 : 1
Леванте
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 14:00
Сарагоса
0
Леванте
1
13.12.2012 13 дек. 2012 чт 22:00
Леванте
0 : 1
Сарагоса
13.12.2012 13 дек. 2012 чт 22:00
Леванте
0
Сарагоса
1
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:00
Сарагоса
1 : 0
Леванте
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:00
Сарагоса
1
Леванте
0
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 21:45
Леванте
0 : 0
Сарагоса
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 21:45
Леванте
0
Сарагоса
0
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:55
Леванте
1 : 2
Сарагоса
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:55
Леванте
1
Сарагоса
2
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 20:00
Сарагоса
1 : 0
Леванте
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 20:00
Сарагоса
1
Леванте
0
02.03.2008 02 марта 2008 вс 19:00
Леванте
2 : 1
Сарагоса
02.03.2008 02 марта 2008 вс 19:00
Леванте
2
Сарагоса
1
07.10.2007 07 окт. 2007 вс 18:00
Сарагоса
3 : 0
Леванте
07.10.2007 07 окт. 2007 вс 18:00
Сарагоса
3
Леванте
0

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