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Фенербахче
Стамбул
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Страна
Турция
Стадион
Шюкрю Сарачоглу
Тренер
Эрсун Янал
Э. Янал
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2012/2013
2009/2010
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
37
Мартин Шкртел
М. Шкртел
Защ
35
2
0
0
1
0
19
Шенер Озбайраклы
Ш. Озбайраклы
Защ
30
1
0
0
1
0
5
Мехмет Топал
М. Топал
Пол
34
2
1
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего
игроков
0
вратаря
2
защитников
1
полузащитник
0
нападающийов