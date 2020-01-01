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Матч-центр
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Андерлехт
Брюссель
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Страна
Бельгия
Стадион
Констант Ванден Сток
Тренер
Фред Руттен
Ф. Руттен
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
20
Свен Кумс
С. Кумс
Пол
32
3
0
1
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
игроков
1
Всего
игроков
0
вратаря
0
защитников
1
полузащитник
0
нападающийов