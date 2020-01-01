Андерлехт
Брюссель
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Страна
Бельгия
Стадион
Констант Ванден Сток
Тренер
Фред Руттен
Ф. Руттен
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
20
Свен Кумс С. Кумс
Пол
32
3
0
1
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
игроков
1
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
1
полузащитник
0
нападающийов