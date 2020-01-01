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Габала
Габала
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Страна
Азербайджан
Стадион
Тренер
Роман Григорчук
Р. Григорчук
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
28
Мурад Мусаев
М. Мусаев
Защ
26
0
0
0
0
0
7
Роман Гусейнов
Р. Гусейнов
Пол
22
0
0
0
0
0
11
Асиф Маммадов
А. Маммадов
Нап
33
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего
игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
1
нападающий