Габала
Габала
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Страна
Азербайджан
Стадион
Тренер
Роман Григорчук
Р. Григорчук
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
28
Мурад Мусаев М. Мусаев
Защ
26
0
0
0
0
0
7
Роман Гусейнов Р. Гусейнов
Пол
22
0
0
0
0
0
11
Асиф Маммадов А. Маммадов
Нап
33
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
1
нападающий