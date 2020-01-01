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Хапоэль
Беер-Шева
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Израиль
Стадион
Тренер
Барак Бахар
Б. Бахар
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2014/2015
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
20
Лоай Таха
Л. Таха
Защ
30
7
0
0
0
0
4
Мигел Витор
М. Витор
Защ
30
6
0
0
1
0
2
Бен Биттон
Б. Биттон
Защ
29
4
0
0
2
0
14
Бен Саар
Б. Саар
Нап
30
3
0
0
0
0
7
Нив Жрихан
Н. Жрихан
Нап
26
3
2
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
5
игроков
5
Всего
игроков
0
вратаря
3
защитников
0
полузащитников
2
нападающих