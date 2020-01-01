ЦСКА
София
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Болгария
Стадион
Болгарска Армия
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
26
Валентин Антов В. Антов
Защ
19
1
0
0
0
0
4
Божидар Чорбаджийски Б. Чорбаджийски
Защ
24
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
2
защитников
0
полузащитников
0
нападающийов