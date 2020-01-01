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ЦСКА
София
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Болгария
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Болгарска Армия
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Матчи
Таблица
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2014/2015
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
26
Валентин Антов
В. Антов
Защ
19
1
0
0
0
0
4
Божидар Чорбаджийски
Б. Чорбаджийски
Защ
24
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего
игроков
0
вратаря
2
защитников
0
полузащитников
0
нападающийов