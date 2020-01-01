Динамо
Минск
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Страна
Белоруссия
Стадион
Динамо
Тренер
Леонид Кучук
Л. Кучук
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
15
Георгий Тигиев Г. Тигиев
Защ
25
1
0
0
0
0
7
Кеинде Фатай К. Фатай
Нап
30
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
35
Сергей Игнатович С. Игнатович
Вра
28
0
0
0
0
0
3
игроков
3
Всего игроков
1
вратарь
1
защитник
0
полузащитников
1
нападающий