Вентспилс
Вентспилс
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Страна
Латвия
Стадион
Олимпийский центр
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
10
Эдуардс Тиденбергс Э. Тиденбергс
Пол
25
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
игроков
1
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
1
полузащитник
0
нападающийов