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Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
10
Эдуардс Тиденбергс
Э. Тиденбергс
Пол
25
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
игроков
1
Всего
игроков
0
вратаря
0
защитников
1
полузащитник
0
нападающийов