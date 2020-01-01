Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
18
2
0
8
0
Защ
16
0
1
4
0
Защ
13
0
0
7
0
Защ
9
0
0
5
0
Защ
28
3
0
0
1
0
Защ
2
0
0
0
0
Защ
0
0
0
0
0
Защ
0
0
0
0
0
Защ
0
0
0
0
0
Пол
12
0
0
6
0
Пол
8
1
0
5
0
Пол
7
1
1
2
0
Пол
25
6
1
1
1
0
Пол
3
0
0
0
0
Пол
1
0
0
1
0
Пол
0
0
0
0
0
Пол
0
0
0
0
0
Пол
0
0
0
0
0
Пол
20
0
0
0
0
0
Пол
0
0
0
0
0
Нап
24
2
1
0
0
0
Нап
2
0
0
1
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
9
15
0
0
0
Вра
0
0
0
0
0
28
игроков
28
Всего игроков
2
вратаря
9
защитников
11
полузащитников
6
нападающих