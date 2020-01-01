Пескара
Пескара
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Италия
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Адриатико
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Зденек Земан
З. Земан
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
14
Уго Кампаньяро У. Кампаньяро
Защ
18
2
0
8
0
44
Микеле Форнасьер М. Форнасьер
Защ
16
0
1
4
0
35
Андреа Кода А. Кода
Защ
13
0
0
7
0
83
Чезаре Бово Ч. Бово
Защ
9
0
0
5
0
71
Дарио Жупарич Д. Жупарич
Защ
28
3
0
0
1
0
26
Давиде Виттурини Д. Виттурини
Защ
2
0
0
0
0
25
Филиппо Делли Карри Ф. Делли Карри
Защ
0
0
0
0
0
23
Леонардо Малоку Л. Малоку
Защ
0
0
0
0
0
81
Франческо Форте Ф. Форте
Защ
0
0
0
0
0
5
Алессандро Бруно А. Бруно
Пол
12
0
0
6
0
13
Салли Мунтари С. Мунтари
Пол
8
1
0
5
0
0
Альберто Аквилани А. Аквилани
Пол
7
1
1
2
0
28
Александру Митрица А. Митрица
Пол
25
6
1
1
1
0
21
Симоне Пепе С. Пепе
Пол
3
0
0
0
0
93
Хрвое Миличевич Х. Миличевич
Пол
1
0
0
1
0
19
Франческо Меле Ф. Меле
Пол
0
0
0
0
0
36
Адриан Кубас А. Кубас
Пол
0
0
0
0
0
18
Пьермарко Д'Анджело П. Д'Анджело
Пол
0
0
0
0
0
96
Марко Помпетти М. Помпетти
Пол
20
0
0
0
0
0
98
Фердинандо Дель Соле Ф. Дель Соле
Пол
0
0
0
0
0
9
Рей Манай Р. Манай
Нап
23
7
2
0
2
0
30
Роберт Мурич Р. Мурич
Нап
24
2
1
0
0
0
18
Стефано Петтинари С. Петтинари
Нап
2
0
0
1
0
19
Альберто Джилардино А. Джилардино
Нап
1
0
0
0
0
80
Марко Акатулло М. Акатулло
Нап
0
0
0
0
0
29
Симоне Манчини С. Манчини
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Винченцо Фьорилло В. Фьорилло
Вра
9
15
0
0
0
12
Габриэле Альдегани Г. Альдегани
Вра
0
0
0
0
0
28
игроков
28
Всего игроков
2
вратаря
9
защитников
11
полузащитников
6
нападающих