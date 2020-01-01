Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
34
26
1
0
7
0
Защ
30
24
0
0
2
0
Защ
31
19
2
1
5
0
Защ
28
18
0
0
4
0
Защ
28
11
0
0
3
0
Защ
8
0
0
4
0
Защ
30
5
0
0
1
0
Защ
0
0
0
0
0
Пол
34
29
2
2
2
0
Пол
13
0
0
6
0
Пол
13
0
0
3
0
Пол
12
0
0
2
0
Пол
26
11
1
1
0
0
Пол
11
0
0
3
0
33Сидней Сэм С. Сэм
Пол
9
0
0
1
0
Пол
8
1
0
3
0
Пол
1
1
0
0
0
Нап
26
13
3
0
1
0
Нап
31
7
0
0
0
0
Нап
29
5
1
0
1
0
Нап
5
1
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
27
4
9
0
0
0
Вра
0
0
0
0
0
25
игроков
25
Всего игроков
2
вратаря
8
защитников
9
полузащитников
6
нападающих