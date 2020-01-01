Дармштадт
Дармштадт
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Германия
Стадион
Бёлленфалльтор
Тренер
Торстен Фрингс
Т. Фрингс
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
4
Айтач Сулу А. Сулу
Защ
34
26
1
0
7
0
32
Фабиан Холланд Ф. Холланд
Защ
30
24
0
0
2
0
81
Сандро Сиригу С. Сиригу
Защ
31
19
2
1
5
0
3
Александер Милошевич А. Милошевич
Защ
28
18
0
0
4
0
21
Иммануэль Хен И. Хен
Защ
28
11
0
0
3
0
26
Патрик Бангор П. Бангор
Защ
8
0
0
4
0
36
Уилсон Камавуака У. Камавуака
Защ
30
5
0
0
1
0
5
Беньямин Горка Б. Горка
Защ
0
0
0
0
0
31
Марсель Хеллер М. Хеллер
Пол
34
29
2
2
2
0
18
Петер Нимайер П. Нимайер
Пол
13
0
0
6
0
34
Хамит Алтынтоп Х. Алтынтоп
Пол
13
0
0
3
0
23
Флориан Юнгвирт Ф. Юнгвирт
Пол
12
0
0
2
0
67
Ласло Кляйнхайзлер Л. Кляйнхайзлер
Пол
26
11
1
1
0
0
10
Ян Розенталь Я. Розенталь
Пол
11
0
0
3
0
33
Сидней Сэм С. Сэм
Пол
9
0
0
1
0
28
Энис Бен-Хатира Э. Бен-Хатира
Пол
8
1
0
3
0
22
Денис Олейник Д. Олейник
Пол
1
1
0
0
0
16
Антонио-Мирко Колак А. Колак
Нап
26
13
3
0
1
0
0
Роман Безьяк Р. Безьяк
Нап
31
7
0
0
0
0
15
Терренс Бойд Т. Бойд
Нап
29
5
1
0
1
0
19
Феликс Платте Ф. Платте
Нап
5
1
0
0
0
11
Виктор Обинна В. Обинна
Нап
0
0
0
0
0
9
Доминик Штро-Энгель Д. Штро-Энгель
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Даниэль Фернандес Д. Фернандес
Вра
27
4
9
0
0
0
24
Игорь Березовский И. Березовский
Вра
0
0
0
0
0
25
игроков
25
Всего игроков
2
вратаря
8
защитников
9
полузащитников
6
нападающих