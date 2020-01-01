Барнсли
Барнсли
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Сайт
Страна
Англия
Стадион
Оаквэлл Стэдиум
Тренер
Даниэль Штендель
Д. Штендель
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
24
Аапо Хальме А. Хальме
Защ
22
1
0
0
0
0
27
Алекс Моуатт А. Моуатт
Пол
25
0
0
0
0
0
7
Джейкоб Браун Д. Браун
Нап
22
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
1
нападающий