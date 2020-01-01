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Матч-центр
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Барнсли
Барнсли
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Сайт
Страна
Англия
Стадион
Оаквэлл Стэдиум
Тренер
Даниэль Штендель
Д. Штендель
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
24
Аапо Хальме
А. Хальме
Защ
22
1
0
0
0
0
27
Алекс Моуатт
А. Моуатт
Пол
25
0
0
0
0
0
7
Джейкоб Браун
Д. Браун
Нап
22
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего
игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
1
нападающий