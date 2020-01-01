Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Мидтьюлланд
Хернинг
Подписаться
Сайт
Страна
Дания
Стадион
МКХ Арена
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
28
Эрик Святченко
Э. Святченко
Защ
28
2
0
0
0
0
3
Тим Спарв
Т. Спарв
Пол
33
1
0
0
0
0
7
Якоб Поульсен
Я. Поульсен
Пол
36
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
31
Миккел Андерсен
М. Андерсен
Вра
31
0
0
0
0
0
4
игроков
4
Всего
игроков
1
вратарь
1
защитник
2
полузащитников
0
нападающийов