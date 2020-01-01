Мидтьюлланд
Хернинг
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Дания
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МКХ Арена
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Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
28
Эрик Святченко Э. Святченко
Защ
28
2
0
0
0
0
3
Тим Спарв Т. Спарв
Пол
33
1
0
0
0
0
7
Якоб Поульсен Я. Поульсен
Пол
36
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
31
Миккел Андерсен М. Андерсен
Вра
31
0
0
0
0
0
4
игроков
4
Всего игроков
1
вратарь
1
защитник
2
полузащитников
0
нападающийов