Левски
София
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Болгария
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Георги Аспарухов
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
23
Хали Тиам Х. Тиам
Пол
26
4
0
1
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
игроков
1
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
1
полузащитник
0
нападающийов