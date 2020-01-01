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Матч-центр
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Левски
София
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Болгария
Стадион
Георги Аспарухов
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2012/2013
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
23
Хали Тиам
Х. Тиам
Пол
26
4
0
1
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
игроков
1
Всего
игроков
0
вратаря
0
защитников
1
полузащитник
0
нападающийов