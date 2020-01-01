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Уиган Атлетик
Уиган
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Англия
Стадион
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Тренер
Пол Кук
П. Кук
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Эммерсон Бойс
Э. Бойс
Защ
36
4
0
5
0
0
Фрэйзер Файви
Ф. Файви
Пол
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего
игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
0
нападающийов