Уиган Атлетик
Уиган
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Страна
Англия
Стадион
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Тренер
Пол Кук
П. Кук
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Эммерсон Бойс Э. Бойс
Защ
36
4
0
5
0
0
Фрэйзер Файви Ф. Файви
Пол
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
0
нападающийов