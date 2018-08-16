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Матч-центр
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Майкел ван дер Верфф
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
22 апр. 1989 (31) год
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:00
Базель
1 : 0
Витесс
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Базель
1
Витесс
0
минуты: 1' - 90'
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:00
Витесс
0 : 1
Базель
84'
84'
84'
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Витесс
0
Базель
1
минуты: 1' - 90'
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:00
Витесс
3 : 1
Вииторул
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:00
был в запасе
Витесс
3
Вииторул
1
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:00
Вииторул
2 : 2
Витесс
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:00
был в запасе
Вииторул
2
Витесс
2
был в запасе