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Матч-центр
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Кеннет Сайеф
№15
Полузащитник
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Команда
Гент
Гражданство
Израиль
Дата рождения
17 дек. 1993 (26) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2016/2017
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
Динамо
0 : 0
Андерлехт
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Андерлехт
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Андерлехт
0 : 0
Спартак
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Андерлехт
0
Спартак
0
минуты: 1' - 90'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
18:50
Фенербахче
2 : 0
Андерлехт
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
18:50
был в запасе
Фенербахче
2
Андерлехт
0
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
Андерлехт
2 : 2
Фенербахче
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Андерлехт
2
Фенербахче
2
минуты: 1' - 90'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
Андерлехт
0 : 2
Динамо
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
был в запасе
Андерлехт
0
Динамо
2
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Спартак
1 : 0
Андерлехт
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
был в запасе
Спартак
1
Андерлехт
0
был в запасе