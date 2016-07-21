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Лента
Матч-центр
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Тассос Пантелиадис
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
21.07.2016
21 июля 2016
чт
19:30
Омония
3 : 2
Бейтар
21.07.2016
21 июля 2016
чт
19:30
был в запасе
Омония
3
Бейтар
2
был в запасе
14.07.2016
14 июля 2016
чт
20:00
Бейтар
1 : 0
Омония
14.07.2016
14 июля 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Бейтар
1
Омония
0
минуты: 1' - 90'