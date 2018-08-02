Эрик Йоханссон
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
30 дек. 1988 (31) год
Рост
191
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2.08.2018 2 авг. 2018 чт 20:00
Мариуполь
2 : 1
Юргорден
2.08.2018 2 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Мариуполь
2
Юргорден
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:00
Юргорден
1 : 1
Мариуполь
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Юргорден
1
Мариуполь
1
минуты: 1' - 90'