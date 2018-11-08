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Адриан Требель
№23
Полузащитник
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Команда
Стандард
Гражданство
Франция
Дата рождения
3 марта 1991 (29) лет
Рост
173
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2014/2015
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
18:50
Фенербахче
2 : 0
Андерлехт
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
18:50
минуты: 1' - 90'
Фенербахче
2
Андерлехт
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
Андерлехт
2 : 2
Фенербахче
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Андерлехт
2
Фенербахче
2
минуты: 1' - 90'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
Андерлехт
0 : 2
Динамо
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Андерлехт
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Спартак
1 : 0
Андерлехт
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
1
Андерлехт
0
минуты: 1' - 90'