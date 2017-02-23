Лукаш Шукала
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 19:00
Османлыспор
0 : 3
Олимпиакос
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 19:00
был в запасе
Османлыспор
0
Олимпиакос
3
был в запасе
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
Олимпиакос
0 : 0
Османлыспор
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
был в запасе
Олимпиакос
0
Османлыспор
0
был в запасе