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Джон Огочукву
№30
Полузащитник
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Команда
Хапоэль
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
20 апр. 1988 (32) года
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
АПОЭЛ
3 : 1
Хапоэль
90'
90'
90'
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
АПОЭЛ
3
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90'
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
20:00
Хапоэль
2 : 2
АПОЭЛ
42'
42'
42'
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
20:00
42'
минуты: 1' - 90'
Хапоэль
2
АПОЭЛ
2
минуты: 1' - 90'