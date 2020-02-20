Луиш Нету
№14
Защитник
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Команда
Спортинг
Гражданство
Португалия
Дата рождения
26 мая 1988 (32) года
Рост
187
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Спортинг
3 : 1
Истанбул Башакшехир
76'
76'
76'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Спортинг
3
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 1' - 90'