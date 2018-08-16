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Лента
Матч-центр
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Шир Тзедек
№5
Защитник
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Команда
Хапоэль
Гражданство
Израиль
Дата рождения
22 авг. 1989 (30) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2014/2015
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
АПОЭЛ
3 : 1
Хапоэль
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
был в запасе
АПОЭЛ
3
Хапоэль
1
был в запасе
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
20:00
Хапоэль
2 : 2
АПОЭЛ
90'
90'
90'
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Хапоэль
2
АПОЭЛ
2
минуты: 1' - 90'