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Матч-центр
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Лукман Аруна
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
4.12.2015
4 дек. 2015
пт
19:00
Динамо
1 : 2
Анжи
4.12.2015
4 дек. 2015
пт
19:00
был в запасе
Динамо
1
Анжи
2
был в запасе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
15:00
Анжи
1 : 1
ЦСКА
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
15:00
был в запасе
Анжи
1
ЦСКА
1
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
19:00
Локомотив
0 : 2
Анжи
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
19:00
был в запасе
Локомотив
0
Анжи
2
был в запасе
6.11.2015
6 нояб. 2015
пт
19:00
Мордовия
4 : 0
Анжи
6.11.2015
6 нояб. 2015
пт
19:00
минуты: 1' - 46'
Мордовия
4
Анжи
0
минуты: 1' - 46'
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
17:00
Зенит
5 : 1
Анжи
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 84'
Зенит
5
Анжи
1
минуты: 1' - 84'
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
18:30
Анжи
2 : 2
Краснодар
85'
85'
85'
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
18:30
минуты: 1' - 87'
Анжи
2
Краснодар
2
минуты: 1' - 87'
3.10.2015
3 окт. 2015
сб
19:30
Кубань
1 : 1
Анжи
37'
37'
37'
3.10.2015
3 окт. 2015
сб
19:30
минуты: 1' - 75'
Кубань
1
Анжи
1
минуты: 1' - 75'
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
Анжи
1 : 1
Уфа
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
минуты: 81' - 90'
Анжи
1
Уфа
1
минуты: 81' - 90'
18.09.2015
18 сент. 2015
пт
19:00
Ростов
1 : 0
Анжи
18.09.2015
18 сент. 2015
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:00
Анжи
0 : 2
Ахмат
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:00
минуты: 75' - 90'
Анжи
0
Ахмат
2
минуты: 75' - 90'
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
19:30
Спартак
1 : 2
Анжи
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
19:30
минуты: 1' - 46'
Спартак
1
Анжи
2
минуты: 1' - 46'
8.08.2015
8 авг. 2015
сб
20:00
Анжи
2 : 3
Динамо
8.08.2015
8 авг. 2015
сб
20:00
минуты: 1' - 46'
Анжи
2
Динамо
3
минуты: 1' - 46'
1.08.2015
1 авг. 2015
сб
19:30
ЦСКА
1 : 0
Анжи
1.08.2015
1 авг. 2015
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
27.07.2015
27 июля 2015
пн
20:00
Анжи
1 : 3
Локомотив
14'
14'
14'
27.07.2015
27 июля 2015
пн
20:00
14'
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'
19.07.2015
19 июля 2015
вс
21:00
Анжи
0 : 1
Крылья Советов
86'
86'
86'
19.07.2015
19 июля 2015
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'