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Матч-центр
Моя команда
Седрик Каррассо
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
франция. кубок
лига европы плей-офф
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Франция. Лига 1 - 2016/2017
Команда
И
П
Ж
Кр
Бордо
23
0
0
0