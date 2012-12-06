Рашид Буаузан
№13
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 23:05
Твенте
1 : 3
Хельсингборг
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 85'
Твенте
1
Хельсингборг
3
минуты: 1' - 85'
8.11.2012 8 нояб. 2012 чт 23:05
Ганновер-96
3 : 2
Хельсингборг
8.11.2012 8 нояб. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 46'
Ганновер-96
3
Хельсингборг
2
минуты: 1' - 46'
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
Хельсингборг
1 : 2
Ганновер-96
41'
41'
41'
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 66'
Хельсингборг
1
Ганновер-96
2
минуты: 1' - 66'
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 20:00
Хельсингборг
2 : 2
Твенте
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Хельсингборг
2
Твенте
2
минуты: 1' - 90'
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
Леванте
1 : 0
Хельсингборг
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
минуты: 73' - 90'
Леванте
1
Хельсингборг
0
минуты: 73' - 90'