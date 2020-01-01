Зоран Тошич
№7
Полузащитник
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Команда
Партизан
Гражданство
Сербия
Дата рождения
28 апр. 1987 (33) года
Рост
171
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Партизан
5
0
1
0
0