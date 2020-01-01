Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Зоран Тошич
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Партизан
Гражданство
Сербия
Дата рождения
28 апр. 1987 (33) года
Рост
171
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
германия. бундеслига
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2010/2011
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Партизан
5
0
1
0
0