Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Александр Бураков
№27
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
21.05.2012
21 мая 2012
пн
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Факел
21.05.2012
21 мая 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 60'
КАМАЗ
2
Факел
0
минуты: 1' - 60'
15.05.2012
15 мая 2012
вт
18:00
Факел
0 : 2
Оренбург
15.05.2012
15 мая 2012
вт
18:00
был в запасе
Факел
0
Оренбург
2
был в запасе
08.05.2012
08 мая 2012
вт
17:00
Торпедо
2 : 1
Факел
08.05.2012
08 мая 2012
вт
17:00
был в запасе
Торпедо
2
Факел
1
был в запасе
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:30
Факел
0 : 0
Черноморец
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:30
был в запасе
Факел
0
Черноморец
0
был в запасе
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
15:00
Волгарь
2 : 1
Факел
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
15:00
был в запасе
Волгарь
2
Факел
1
был в запасе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
15:30
Факел
1 : 0
Енисей
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
15:30
был в запасе
Факел
1
Енисей
0
был в запасе
26.03.2012
26 марта 2012
пн
18:00
Химки
1 : 3
Факел
26.03.2012
26 марта 2012
пн
18:00
минуты: 84' - 90'
Химки
1
Факел
3
минуты: 84' - 90'
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
Енисей
1 : 1
Факел
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
был в запасе
Енисей
1
Факел
1
был в запасе
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
Факел
2 : 1
Торпедо
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
минуты: 90' - 90'
Факел
2
Торпедо
1
минуты: 90' - 90'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
Мордовия
3 : 2
Факел
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
был в запасе
Мордовия
3
Факел
2
был в запасе
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
КАМАЗ
3 : 1
Факел
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
был в запасе
КАМАЗ
3
Факел
1
был в запасе
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
16:45
Факел
0 : 1
Волгарь
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
16:45
был в запасе
Факел
0
Волгарь
1
был в запасе
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
18:00
Торпедо
2 : 0
Факел
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
18:00
был в запасе
Торпедо
2
Факел
0
был в запасе
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
Балтика
0 : 0
Факел
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
был в запасе
Балтика
0
Факел
0
был в запасе
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
Факел
2 : 2
СКА-Хабаровск
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
минуты: 1' - 46'
Факел
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 46'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
Факел
1 : 3
Луч
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
был в запасе
Факел
1
Луч
3
был в запасе
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
18:30
Факел
0 : 1
Динамо
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
18:30
был в запасе
Факел
0
Динамо
1
был в запасе
11.07.2011
11 июля 2011
пн
19:00
Факел
0 : 1
Химки
11.07.2011
11 июля 2011
пн
19:00
минуты: 78' - 90'
Факел
0
Химки
1
минуты: 78' - 90'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
Факел
0 : 3
Сибирь
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Сибирь
3
минуты: 1' - 90'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:30
Торпедо
1 : 0
Факел
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Факел
0
минуты: 1' - 90'
Показать все игры