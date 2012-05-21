Александр Бураков
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2012 21 мая 2012 пн 17:00
КАМАЗ
2 : 0
Факел
21.05.2012 21 мая 2012 пн 17:00
минуты: 1' - 60'
КАМАЗ
2
Факел
0
минуты: 1' - 60'
15.05.2012 15 мая 2012 вт 18:00
Факел
0 : 2
Оренбург
15.05.2012 15 мая 2012 вт 18:00
был в запасе
Факел
0
Оренбург
2
был в запасе
08.05.2012 08 мая 2012 вт 17:00
Торпедо
2 : 1
Факел
08.05.2012 08 мая 2012 вт 17:00
был в запасе
Торпедо
2
Факел
1
был в запасе
02.05.2012 02 мая 2012 ср 17:30
Факел
0 : 0
Черноморец
02.05.2012 02 мая 2012 ср 17:30
был в запасе
Факел
0
Черноморец
0
был в запасе
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 15:00
Волгарь
2 : 1
Факел
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 15:00
был в запасе
Волгарь
2
Факел
1
был в запасе
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 15:30
Факел
1 : 0
Енисей
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 15:30
был в запасе
Факел
1
Енисей
0
был в запасе
26.03.2012 26 марта 2012 пн 18:00
Химки
1 : 3
Факел
26.03.2012 26 марта 2012 пн 18:00
минуты: 84' - 90'
Химки
1
Факел
3
минуты: 84' - 90'
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
Енисей
1 : 1
Факел
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
был в запасе
Енисей
1
Факел
1
был в запасе
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:30
Факел
2 : 1
Торпедо
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:30
минуты: 90' - 90'
Факел
2
Торпедо
1
минуты: 90' - 90'
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 17:00
Мордовия
3 : 2
Факел
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 17:00
был в запасе
Мордовия
3
Факел
2
был в запасе
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
КАМАЗ
3 : 1
Факел
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
был в запасе
КАМАЗ
3
Факел
1
был в запасе
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 16:45
Факел
0 : 1
Волгарь
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 16:45
был в запасе
Факел
0
Волгарь
1
был в запасе
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 18:00
Торпедо
2 : 0
Факел
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 18:00
был в запасе
Торпедо
2
Факел
0
был в запасе
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:00
Балтика
0 : 0
Факел
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:00
был в запасе
Балтика
0
Факел
0
был в запасе
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 17:30
Факел
2 : 2
СКА-Хабаровск
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 17:30
минуты: 1' - 46'
Факел
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 46'
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 17:30
Факел
1 : 3
Луч
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 17:30
был в запасе
Факел
1
Луч
3
был в запасе
09.08.2011 09 авг. 2011 вт 18:30
Факел
0 : 1
Динамо
09.08.2011 09 авг. 2011 вт 18:30
был в запасе
Факел
0
Динамо
1
был в запасе
11.07.2011 11 июля 2011 пн 19:00
Факел
0 : 1
Химки
11.07.2011 11 июля 2011 пн 19:00
минуты: 78' - 90'
Факел
0
Химки
1
минуты: 78' - 90'
24.06.2011 24 июня 2011 пт 18:00
Факел
0 : 3
Сибирь
24.06.2011 24 июня 2011 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Сибирь
3
минуты: 1' - 90'
17.06.2011 17 июня 2011 пт 17:30
Торпедо
1 : 0
Факел
17.06.2011 17 июня 2011 пт 17:30
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Факел
0
минуты: 1' - 90'
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