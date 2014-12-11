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Матч-центр
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Дмитрий Молош
№3
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2014/2015
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
Фиорентина
1 : 2
Динамо
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
Динамо
0 : 2
ПАОК
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
был в запасе
Динамо
0
ПАОК
2
был в запасе
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
23:05
Генгам
2 : 0
Динамо
61'
61'
61'
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Генгам
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
Динамо
0 : 0
Генгам
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
был в запасе
Динамо
0
Генгам
0
был в запасе
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
Динамо
0 : 3
Фиорентина
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Фиорентина
3
минуты: 1' - 90'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
ПАОК
6 : 1
Динамо
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
был в запасе
ПАОК
6
Динамо
1
был в запасе