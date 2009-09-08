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Алексей Антонников
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
17:30
Салют
5 : 1
Металлург
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Салют
5
Металлург
1
минуты: 1' - 90'
20.08.2009
20 авг. 2009
чт
15:00
Сибирь
4 : 0
Салют
20.08.2009
20 авг. 2009
чт
15:00
минуты: 1' - 46'
Сибирь
4
Салют
0
минуты: 1' - 46'
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
16:00
Урал
1 : 0
Салют
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
16:00
минуты: 1' - 76'
Урал
1
Салют
0
минуты: 1' - 76'
09.07.2009
09 июля 2009
чт
16:00
Носта
0 : 1
Балтика
09.07.2009
09 июля 2009
чт
16:00
минуты: 1' - 57'
Носта
0
Балтика
1
минуты: 1' - 57'
16.06.2009
16 июня 2009
вт
17:00
Металлург
0 : 1
Носта
90'
90'
90'
16.06.2009
16 июня 2009
вт
17:00
минуты: 72' - 90'
Металлург
0
Носта
1
минуты: 72' - 90'
13.06.2009
13 июня 2009
сб
19:00
Салют
2 : 0
Носта
13.06.2009
13 июня 2009
сб
19:00
минуты: 46' - 81'
Салют
2
Носта
0
минуты: 46' - 81'
11.05.2009
11 мая 2009
пн
15:00
Носта
2 : 0
Чита
39'
82'
39'
82'
39'
82'
11.05.2009
11 мая 2009
пн
15:00
39'
минуты: 1' - 90'
Носта
2
Чита
0
минуты: 1' - 90'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
14:00
Носта
2 : 2
Анжи
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
14:00
минуты: 71' - 90'
Носта
2
Анжи
2
минуты: 71' - 90'