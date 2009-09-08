Алексей Антонников
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.09.2009 08 сент. 2009 вт 17:30
Салют
5 : 1
Металлург
08.09.2009 08 сент. 2009 вт 17:30
минуты: 1' - 90'
Салют
5
Металлург
1
минуты: 1' - 90'
20.08.2009 20 авг. 2009 чт 15:00
Сибирь
4 : 0
Салют
20.08.2009 20 авг. 2009 чт 15:00
минуты: 1' - 46'
Сибирь
4
Салют
0
минуты: 1' - 46'
17.08.2009 17 авг. 2009 пн 16:00
Урал
1 : 0
Салют
17.08.2009 17 авг. 2009 пн 16:00
минуты: 1' - 76'
Урал
1
Салют
0
минуты: 1' - 76'
09.07.2009 09 июля 2009 чт 16:00
Носта
0 : 1
Балтика
09.07.2009 09 июля 2009 чт 16:00
минуты: 1' - 57'
Носта
0
Балтика
1
минуты: 1' - 57'
16.06.2009 16 июня 2009 вт 17:00
Металлург
0 : 1
Носта
90'
90'
90'
16.06.2009 16 июня 2009 вт 17:00
минуты: 72' - 90'
Металлург
0
Носта
1
минуты: 72' - 90'
13.06.2009 13 июня 2009 сб 19:00
Салют
2 : 0
Носта
13.06.2009 13 июня 2009 сб 19:00
минуты: 46' - 81'
Салют
2
Носта
0
минуты: 46' - 81'
11.05.2009 11 мая 2009 пн 15:00
Носта
2 : 0
Чита
39'
82'
39'
82'
39'
82'
11.05.2009 11 мая 2009 пн 15:00
39'
минуты: 1' - 90'
Носта
2
Чита
0
минуты: 1' - 90'
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 14:00
Носта
2 : 2
Анжи
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 14:00
минуты: 71' - 90'
Носта
2
Анжи
2
минуты: 71' - 90'