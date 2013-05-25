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Юрий Мамаев
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
25.05.2013
25 мая 2013
сб
13:00
Сочи
0 : 0
Урал
25.05.2013
25 мая 2013
сб
13:00
минуты: 90' - 90'
Сочи
0
Урал
0
минуты: 90' - 90'
20.05.2013
20 мая 2013
пн
13:00
Сочи
0 : 3
Ротор
20.05.2013
20 мая 2013
пн
13:00
минуты: 1' - 69'
Сочи
0
Ротор
3
минуты: 1' - 69'
13.05.2013
13 мая 2013
пн
18:00
Шинник
1 : 0
Сочи
13.05.2013
13 мая 2013
пн
18:00
минуты: 79' - 90'
Шинник
1
Сочи
0
минуты: 79' - 90'
07.05.2013
07 мая 2013
вт
14:00
Сочи
1 : 1
Салют
07.05.2013
07 мая 2013
вт
14:00
минуты: 68' - 90'
Сочи
1
Салют
1
минуты: 68' - 90'
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
18:00
Нефтехимик
2 : 0
Сочи
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
18:00
минуты: 74' - 90'
Нефтехимик
2
Сочи
0
минуты: 74' - 90'
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
16:00
Сочи
1 : 0
Волгарь
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
16:00
был в запасе
Сочи
1
Волгарь
0
был в запасе
08.04.2013
08 апр. 2013
пн
14:00
Сочи
1 : 0
Торпедо
08.04.2013
08 апр. 2013
пн
14:00
был в запасе
Сочи
1
Торпедо
0
был в запасе
25.03.2013
25 марта 2013
пн
17:00
Сочи
0 : 2
Спартак-Нальчик
25.03.2013
25 марта 2013
пн
17:00
минуты: 1' - 71'
Сочи
0
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 71'
18.03.2013
18 марта 2013
пн
19:00
Балтика
2 : 0
Сочи
18.03.2013
18 марта 2013
пн
19:00
минуты: 59' - 90'
Балтика
2
Сочи
0
минуты: 59' - 90'
11.03.2013
11 марта 2013
пн
15:00
Сочи
1 : 2
СКА-Хабаровск
11.03.2013
11 марта 2013
пн
15:00
минуты: 1' - 78'
Сочи
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 78'