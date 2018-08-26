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Лента
Матч-центр
Моя команда
Михаил Мищенко
№29
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 июня 1989 (31) год
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
Тюмень
1 : 3
Тамбов
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
был в запасе
Тюмень
1
Тамбов
3
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Тамбов
2 : 2
Мордовия
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
2
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Тамбов
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 90'
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
18:30
Тамбов
1 : 2
Краснодар-2
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Тамбов
1
Краснодар-2
2
минуты: 1' - 90'
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
17:45
Армавир
1 : 3
Тамбов
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
17:45
был в запасе
Армавир
1
Тамбов
3
был в запасе
29.07.2018
29 июля 2018
вс
19:00
Тамбов
0 : 0
Нижний Новгород
29.07.2018
29 июля 2018
вс
19:00
был в запасе
Тамбов
0
Нижний Новгород
0
был в запасе
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
Балтика
1 : 2
Тамбов
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
был в запасе
Балтика
1
Тамбов
2
был в запасе
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
Зенит-2
1 : 2
Тамбов
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
был в запасе
Зенит-2
1
Тамбов
2
был в запасе