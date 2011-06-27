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Павел Есиков
№15
Нападающий
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Команда
Авангард
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
Черноморец
2 : 3
Шинник
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 46'
Черноморец
2
Шинник
3
минуты: 1' - 46'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
Черноморец
2 : 1
Динамо
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 57'
Черноморец
2
Динамо
1
минуты: 1' - 57'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
14:00
Енисей
0 : 1
Черноморец
17.06.2011
17 июня 2011
пт
14:00
минуты: 57' - 90'
Енисей
0
Черноморец
1
минуты: 57' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
15:00
Сибирь
0 : 0
Черноморец
14.06.2011
14 июня 2011
вт
15:00
минуты: 75' - 90'
Сибирь
0
Черноморец
0
минуты: 75' - 90'
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
79'
79'
79'
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
минуты: 70' - 90'
Черноморец
0
Торпедо
0
минуты: 70' - 90'
27.05.2011
27 мая 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 1
Черноморец
27.05.2011
27 мая 2011
пт
17:00
минуты: 74' - 90'
Мордовия
2
Черноморец
1
минуты: 74' - 90'
24.05.2011
24 мая 2011
вт
17:00
КАМАЗ
3 : 1
Черноморец
24.05.2011
24 мая 2011
вт
17:00
минуты: 1' - 74'
КАМАЗ
3
Черноморец
1
минуты: 1' - 74'
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
Балтика
1 : 0
Черноморец
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 77'
Балтика
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 77'
04.05.2011
04 мая 2011
ср
18:00
Торпедо
0 : 1
Черноморец
04.05.2011
04 мая 2011
ср
18:00
минуты: 1' - 73'
Торпедо
0
Черноморец
1
минуты: 1' - 73'
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:00
Черноморец
1 : 1
Химки
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 85'
Черноморец
1
Химки
1
минуты: 1' - 85'
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Черноморец
30'
30'
30'
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
11:00
Луч
1 : 0
Черноморец
80'
80'
80'
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
11:00
минуты: 71' - 90'
Луч
1
Черноморец
0
минуты: 71' - 90'
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
16:00
Урал
1 : 0
Черноморец
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
16:00
был в запасе
Урал
1
Черноморец
0
был в запасе
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
16:30
Оренбург
2 : 1
Черноморец
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
16:30
минуты: 68' - 90'
Оренбург
2
Черноморец
1
минуты: 68' - 90'