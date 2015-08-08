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Матч-центр
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Балаж Джуджак
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
23 дек. 1986 (33) года
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
08.08.2015
08 авг. 2015
сб
20:00
Анжи
2 : 3
Динамо
08.08.2015
08 авг. 2015
сб
20:00
был в запасе
Анжи
2
Динамо
3
был в запасе
02.08.2015
02 авг. 2015
вс
13:30
Локомотив
1 : 1
Динамо
02.08.2015
02 авг. 2015
вс
13:30
был в запасе
Локомотив
1
Динамо
1
был в запасе
25.07.2015
25 июля 2015
сб
18:30
Динамо
2 : 2
Мордовия
25.07.2015
25 июля 2015
сб
18:30
был в запасе
Динамо
2
Мордовия
2
был в запасе
19.07.2015
19 июля 2015
вс
13:30
Зенит
2 : 1
Динамо
19.07.2015
19 июля 2015
вс
13:30
минуты: 1' - 46'
Зенит
2
Динамо
1
минуты: 1' - 46'