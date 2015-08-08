Балаж Джуджак
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
23 дек. 1986 (33) года
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 20:00
Анжи
2 : 3
Динамо
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 20:00
был в запасе
Анжи
2
Динамо
3
был в запасе
02.08.2015 02 авг. 2015 вс 13:30
Локомотив
1 : 1
Динамо
02.08.2015 02 авг. 2015 вс 13:30
был в запасе
Локомотив
1
Динамо
1
был в запасе
25.07.2015 25 июля 2015 сб 18:30
Динамо
2 : 2
Мордовия
25.07.2015 25 июля 2015 сб 18:30
был в запасе
Динамо
2
Мордовия
2
был в запасе
19.07.2015 19 июля 2015 вс 13:30
Зенит
2 : 1
Динамо
19.07.2015 19 июля 2015 вс 13:30
минуты: 1' - 46'
Зенит
2
Динамо
1
минуты: 1' - 46'