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Михаил Спирин
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2009
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
20:00
Кубань
0 : 2
Сатурн
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
20:00
был в запасе
Кубань
0
Сатурн
2
был в запасе
25.07.2009
25 июля 2009
сб
15:30
Крылья Советов
0 : 2
Сатурн
25.07.2009
25 июля 2009
сб
15:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Сатурн
2
был в запасе
18.07.2009
18 июля 2009
сб
19:30
Сатурн
4 : 0
Ростов
18.07.2009
18 июля 2009
сб
19:30
был в запасе
Сатурн
4
Ростов
0
был в запасе