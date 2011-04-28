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Леван Лацузбая
№88
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:30
Шинник
3 : 0
Волгарь
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:30
минуты: 69' - 79'
Шинник
3
Волгарь
0
минуты: 69' - 79'
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
18:00
Торпедо
1 : 0
Шинник
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
18:00
минуты: 88' - 90'
Торпедо
1
Шинник
0
минуты: 88' - 90'
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:30
Балтика
0 : 1
Шинник
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:30
минуты: 90' - 90'
Балтика
0
Шинник
1
минуты: 90' - 90'
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
16:00
Факел
1 : 2
Шинник
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
16:00
был в запасе
Факел
1
Шинник
2
был в запасе
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
17:30
Химки
2 : 0
Шинник
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
17:30
был в запасе
Химки
2
Шинник
0
был в запасе